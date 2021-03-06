بيان هام من الخارجية السعودية بشأن الصومال

أصدرت وزارة الخارجية السعودية، بيانا هاما حيث أعربت فيه، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطعمًا بالعاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وأشارت الخارجية السعودية في بيانها، إلى أن تجديد المملكة على موقفها الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بجميع أشكاله وصوره.
كما تقدّمت الخارجية السعودية، العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية الصومال الفيدرالية معبرة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.
وكان انفجارا بسيارة مفخخة استهدف مطعمًا في العاصمة الصومالية مقديشو ، أسفر عن مقتل نحو 20 شخصا وإصابة 30 آخرين.
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