رسالة عاجلة من أمير الكويت لمواطنيه

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح برسالة عاجلة لأسر شهداء الوطن: - الشهيد أسعد علي عبدالرحمن السلطان - الشهيد محمد مبارك محمد عبدالله الصميم - الشهيد مساعد محمد فلاح حمد الدوسري - الشهيد يوسف يعقوب محمد اليعقوب - الشهيد خليل سعود خليل القطان - الشهيد أمين علي محمد أشكناني - الشهيد ناصر عيد الخالد العنزي - الشهيد عبدالله إبراهيم القديفي لتعزيتهم في فقدان ذويهم.

و أعرب أمير الكويت عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاتهم، مشيدا بتضحياتهم وأدوارهم البطولية في الذود عن حمى الوطن العزيز وبذل دمائهم الزكية في سبيل ترابه.

كما بعث نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ببرقيات تعاز مماثلة إلى أسر الشهداء الذين احتضنهم ثرى الوطن ضمنها بخالص تعازيه وصادق مواساته بوفاتهم مستذكرا بكل الاعتزاز تضحياتهم وأدوارهم البطولية.

كما بعث الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقيات تعاز مماثلة.