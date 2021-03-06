بابا الفاتيكان يصل كنيسة مار يوسف في بغداد لإقامة القداس

وصل بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، اليوم السبت، إلى كنيسة مار يوسف للسريان الكاثوليك في بغداد ليترأس القداس.

وحيا بابا الفاتيكان المستقبلين من المواطنين ورجال الدين في كنيسة مار يوسف في منطقة الكرادة بالعاصمة بغداد.

وفي وقت سابق، قال البابا فرنسيس إن "كل الجماعات العرقية والدينية في العراق عانت من الإرهاب والحرب"، مؤكدا أنه لا يمكن الصمت عندما يسيء الإرهاب إلى الدين.

وأضاف خلال زيارته لمدينة أور العراقية اليوم السبت "إن الله يدعونا إلى عدم الانفصال والسماء تعطينا رسائل اتحاد".

وكان بابا الفاتيكان التقى صباح اليوم، المرجع الديني الشيعي العراقي علي السيستاني، بمنزله في محافظة النجف.