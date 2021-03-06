طريقة الحصول على لقاح كورونا في السعودية

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محمد سياف - ابو ظبي - أوفت المملكة العربية السعودية بوعودها أن تكون في صدارة الدول التي سوف تقوم بإعطاء تطعيم لشعبها وللمقيمين على أرضها ضد فيروس كورونا المستجد.

كيفية الحصول على لقاح كورونا

يتم التسجيل على اللقاح عن طريق فتح تطبيق صحتي والتسجيل فيه والذي أطلقته وزارة الصحة بتاريخ 15 ديسمبر 2020 وذلك لكل من يقيم على أرض المملكة العربية السعودية وبالمجان والنوعين المستخدمات من اللقاحات فايزر الأمريكي و لقاح بيونتيك .

الفئات المستهدفة

حددت وزارة الصحة ثلاث فئات لتستهدفها في لقاح فايزر وبيونتيك الذي استقدمته من الدول الصانعة وهي كالتالي:

الفئة الأولى

المواطنين أو المقيمين على أرض المملكة فوق عمر 65 عام لأنهم أكثر عرضة للمرض.

الذين لديهم وزن زائد وتتجاوز كتلة جسمهم أكثر من 40%.

من يعاني من نقص في المناعة أو قد قام بعمل جراحي من الممكن أن يخفض مناعته مثل زرع أعضاء.

من لديه اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة.

الفئة الثانية

المواطنين والمقيمين من تتجاوز أعمارهم الخمسين عام .

من لديهم أحد الأمراض المزمنة مثل الربو أو السكر أو الضغط والسرطان النشط أمراض الكلى، ومن لديه سمنه ويزيد كتلة جسمهم عن 30 %.

الفئة الثالثة

سوف يأخذ اللقاح في المرحلة الأخيرة جميع المقيمين على أرض المملكة الراغبين في أخذ اللقاح.

كيفية التسجيل في تطبيق صحتي