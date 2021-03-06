أخبار اليمن : الامانة.. نزول ميداني يستهدف المخابز والافران المخالفة

الامانة.. نزول ميداني يستهدف المخابز والافران المخالفةنفذت وزارة الصناعة والتجارة اليوم نزولاً ميدانياً إلى تجار الدقيق والأفران والمخابز بأمانة العاصمة والمحافظات لضبط المخالفين للأوزان والأسعار.

وخلال النزول إلى عدد من المحال التجارية لبيع الدقيق والوكلاء والأفران والمخابز بمديريات الأمانة، أوضح وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني أنه تم تشكيل لجان ميدانية لمتابعة الأفران والمخابز وضبط المخالفين والعمل على توفير مادة الدقيق لهم بالأسعار المحددة.

وأشار إلى حرص الوزارة على حماية المواطنين من أي محاولات لاستغلال الأوضاع ومحاولة رفع الأسعار .. مشدداً على اللجان وفرق العمل الميدانية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

ولفت الوكيل الغرباني إلى إنشاء الوزارة لإدارة الإشراف على المخابز والأفران ضمن الهيكل التنظيمي لإدارة حماية المستهلك بقطاع التجارة الداخلية بهدف تحقيق الاستقرار التمويني والسعري لمادة الخبز بكافة أنواعه والإشراف على تطبيق معايير الجودة والاشتراطات في المخابز والأفران.

وجدد الدعوة للمواطنين إلى التعاون مع الفرق الميدانية والإبلاغ عن أي مخالفات سعرية، خاصة مادة الدقيق والخبز إلى العمليات الرئيسية ومكاتب المحافظات وسيتم التعامل مع البلاغات.

إلى ذلك واصلت اللجان الميدانية بأمانة العاصمة نزولها الميداني إلى المحال التجارية ووكلاء مادة الدقيق والأفران والمخابز في مختلف مديريات الأمانة والمحافظات للرقابة على الأسعار والبيع بالسعر المحدد في إطار حملة، تنفذها الوزارة ومكاتبها.

وأوضح مدير استقرار الأسواق بالوزارة خالد الخولاني ومدير حماية المستهلك عبدالله الضاعني ومدير تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار شكري العبسي ومدير العمليات نجيب العذري أن النزول يهدف لضبط أسعار البيع لمادة الدقيق والإشراف على البيع المباشر للمواطنين والأفران والمخابز.

فيما أشار مدير مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة صادق صلاح ونائبيه محمد سودان وحسين الشرفي إلى حرص قيادة الأمانة على التعاون مع توجيهات وزارة الصناعة في الرقابة على الأسواق والأسعار والضبط وتذليل أي صعوبات وحل أي إشكاليات تواجه اللجان الميدانية.

وأكدوا استمرار اللجان الميدانية في تنفيذ مهام الرقابة والنزول لحماية المستهلك وتطوير آليات العمل ومتابعة حركة الأسواق بشكل يومي لتحقيق الاستقرار التمويني والسلعي.

