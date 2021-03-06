أخبار اليمن : هيئة النواب تحث أعضائها على التحشيد ورفد الجبهات

هيئة النواب تحث أعضائها على التحشيد ورفد الجبهاتأقرت هيئة رئاسة مجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس المجلس رئيس الهيئة يحيى علي الراعي، مواصلة عقد اجتماعاتها لمتابعة مستجدات الأوضاع والظروف الاستثنائية الراهنة التي يمر بها اليمن.

وحثت الهيئة، أعضاء المجلس على النزول إلى دوائرهم خلال الفترة الراهنة والالتقاء بناخبيهم والمشائخ والوجهاء والأعيان لحثهم على مواصلة التحشيد لرفد الجبهات التواصل مع من تبقى من المغرر بهم ودعوتهم للعودة إلى صف الوطن وتأمين عودتهم إلى مناطقهم بالاستفادة من قرار العفو العام.

وأشادت بالانتصارات التي يحققها أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية في جبهات الدفاع عن الوطن والتصدي لتحالف العدوان السعودي الإماراتي.

واعتبرت هيئة رئاسة المجلس الانتصارات المتلاحقة ومنها جبهة استعادة محافظة مأرب تعزيزاً لإرادة الشعب اليمني وتطلعاته في الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وطرد الغزاة والمحتلين من كافة الأراضي والجزر والمياه اليمنية.

وحيّت أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية على ما يحققوه من انتصارات على قوى العدوان .. مؤكدة أهمية استمرار الصمود والثبات في الذود عن حياض الوطن وسيادته واستقلاله.

وجددت الهيئة، التأكيد على موقف اليمن الرافض للتدخلات الخارجية في الشأن اليمني والحرص على تغليب الحل السياسي .. مشيرة إلى أن لغة السلام تتطلب ترجمة فورية على الواقع العملي.

وأكدت، أهمية التكاتف والتعاون وتوحيد الصف الوطني المناهض للعدوان وأدواته وتوحيد الجهد الشعبي والرسمي لإسناد أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية.

وجددت هيئة رئاسة المجلس التأكيد على حق الشعب اليمني في الرد والدفاع عن الوطن وسيادته طالما وتحالف العدوان لم يعلن عن وقف عدوانه وانسحابه وإنهاء الحصار البري والبحري والجوي المفروض على اليمن منذ ست سنوات.

ووقف الاجتماع أمام تفاقم أزمة المشتقات النفطية بسبب استمرار تعنت تحالف العدوان في احتجاز سفن الوقود والغذاء والدواء، ما يضاعف من معاناة الشعب اليمني.

وحذرت هيئة رئاسة مجلس النواب، من خطورة تفاقم الوضع الإنساني وتوقف الخدمات الطبية في أي لحظة بسبب استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي والإماراتي.

وناشدت المجتمع الدولي ومنظمات ومؤسسات وهيئات الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والقوى المحبة للسلام، الضغط باتجاه سرعة الإفراج عن السفن المحملة بالوقود والغذاء والدواء.

وتطرق الاجتماع إلى الآثار والأضرار المترتبة على استمرار العدوان والحصار وأبرزها انتشار الأمراض والأوبئة.

وأقر توجيه رسالة شكر لعدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي لتبنيهم قضية الشعب اليمني ومظلوميته، وذلك من خلال الرسالة التي توجهوا بها للرئيس جو بايدن بشأن اليمن.

واستعرضت الهيئة خلال الاجتماع، تقرير الحساب الختامي للمجلس للعام 2020م والمقدم من الأمانة العامة للمجلس.

وعبرت هيئة رئاسة المجلس عن شكرها للأمانة العامة على التزامها بتقديم تقرير الحساب الختامي في موعده المحدد وأقرت إحالته إلى اللجنة المالية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.