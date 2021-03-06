دياب يلوحُ بـ"تكتيك الاعتكاف" لأجل تشكيل حكومة لبنانية جديدة

لوح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، يوم السبت، بالامتناع عن تأدية مهام منصبه، في مسعى إلى الضغط على السياسيين لأجل تشكيل حكومة جديدة.

وصرح دياب في كلمة "إذا كان الاعتكاف يساعد في تشكيل الحكومة، فأنا جاهز له، رغم أنه يخالف قناعاتي"، مشيرا إلى أن ذلك قد يعطل الدولة برمتها ويضر اللبنانيين بشدة.

واستقالت حكومة دياب، إثر انفجار بيروت في الرابع من أغسطس الماضي، الذي دمر قطاعات واسعة من العاصمة بيروت.

وجرى تكليف سعد الحريري برئاسة الوزراء، في أكتوبر الماضي، لكنه لم ينجح بعد في تشكيل حكومة جديدة بسبب أزمة سياسية مع الرئيس ميشال عون.

وقال دياب "لا مفاوضات مع صندوق النقد دون إصلاحات، ولا إصلاحات دون حكومة جديدة، وأي نقاش آخر هو عبث سياسي.

ونبه إلى لبنان يواجه خطرا شديدا، مضيفا أن اللبنانيين يدفعون ثمن الانتظار الثقيل، مضيفا "لبنان بلغ حافة الانفجار بعد الانهيار، والخوف من عدم إمكانية حمايته من الأخطار".