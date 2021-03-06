ووفقًا لـ"فرانس برس"، يصوت السويسريون على مقترح شعبى بعنوان "نعم لحظر كامل أغطية الوجه"، تزامنًا مع انتشار مصلقات لحملة ضد "الإسلام الراديكالى" فى أرجاء عدة مدن سويسرية. وانتشرت ملصقات تقول "أوقفوا الإسلام الراديكالى" و"أوقفوا التطرف"، يرافقها صورة لامرأة ترتدى نقابًا أسود.
وفى المقابل، انتشرت لافتات لحملة مضادة، تقول: "لا لقانون سخيف وعديم الفائدة ومعادى للإسلام ضد النقاب".
وقال المتحدث باسم الحملة فى حزب الشعب السويسرى اليمينى الشعبوى، جين-لوك ادور: "إنها مسألة تحضر، الرجال والنساء الأحرار يقدمون أنفسهم بوجوه غير مغطاه"، مضيفًا أن "هذا شكل متطرف من الإسلام".
وأقر ادور بأنه "لحسن الحظ ليس هناك الكثير ممن يضعن النقاب فى سويسرا"، إلا أنه تمهيد "حين يكون هناك مشكلة نتعاطى معها قبل أن تخرج عن السيطرة".
ويمكن طرح أى مسألة لتصويت وطنى إذا حصلت على 10 آلاف توقيع فى سويسرا، الذى يبلغ عدد سكانه 8.6 ملايين نسمة، وتحظى اللجنة التى طرحت المبادرة الشعبية بدعم واسع من حزب الشعب السويسرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدًا.. سويسرا تصوت على مبادرة لحظر النقاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.