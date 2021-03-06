غدًا.. سويسرا تصوت على مبادرة لحظر النقاب

جدة - نرمين السيد - يصوت السويسريون، غدًا الأحد، فى استفتاء لحظر ارتداء النقاب، وإخفاء الوجه فى الأماكن العامة، وذلك على الرغم من أن وجود المسلمات المنقبات يعد أمرًا نادرًا فى الشوارع السويسرية، فيما تشير الاستطلاعات إلى تأييد أغلبية ضئيلة لهذه الخطوة رغم حظر مماثل فى بعض البلدان الأوروبية.





ووفقًا لـ"فرانس برس"، يصوت السويسريون على مقترح شعبى بعنوان "نعم لحظر كامل أغطية الوجه"، تزامنًا مع انتشار مصلقات لحملة ضد "الإسلام الراديكالى" فى أرجاء عدة مدن سويسرية. وانتشرت ملصقات تقول "أوقفوا الإسلام الراديكالى" و"أوقفوا التطرف"، يرافقها صورة لامرأة ترتدى نقابًا أسود.

وفى المقابل، انتشرت لافتات لحملة مضادة، تقول: "لا لقانون سخيف وعديم الفائدة ومعادى للإسلام ضد النقاب".

وقال المتحدث باسم الحملة فى حزب الشعب السويسرى اليمينى الشعبوى، جين-لوك ادور: "إنها مسألة تحضر، الرجال والنساء الأحرار يقدمون أنفسهم بوجوه غير مغطاه"، مضيفًا أن "هذا شكل متطرف من الإسلام".

وأقر ادور بأنه "لحسن الحظ ليس هناك الكثير ممن يضعن النقاب فى سويسرا"، إلا أنه تمهيد "حين يكون هناك مشكلة نتعاطى معها قبل أن تخرج عن السيطرة".

ويمكن طرح أى مسألة لتصويت وطنى إذا حصلت على 10 آلاف توقيع فى سويسرا، الذى يبلغ عدد سكانه 8.6 ملايين نسمة، وتحظى اللجنة التى طرحت المبادرة الشعبية بدعم واسع من حزب الشعب السويسرى.