بسبب زيارة بابا الفاتيكان.. الكاظمى يعلن 6 يناير يوما وطنيا للتسامح

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمى، اليوم السبت، اعتبار السادس من مارس من كل عام "يوما وطنيا للتسامح والتعايش فى العراق"، وذلك بعد اللقاء التاريخى بين بابا الفاتيكان فرنسيس، والمرجع الدينى على السيستانى، وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





ونشر مصطفى الكاظمى تغريدة على تويتر، قال فيها: "بمناسبة اللقاء التاريخى بين قطبى السلام والتسامح، سماحة المرجع الأعلى السيد على السيستانى، وقداسة البابا فرنسيس، ولقاء الأديان فى مدينة أور التاريخية، نعلن عن تسمية يوم السادس من آذار من كل عام، يوما وطنيا للتسامح والتعايش فى العراق". ووصل البابا فرنسيس إلى العراق، الجمعة، فى زيارة تمتد حتى الاثنين. سيزور خلالها 4 مدن من بينها الموصل التى كانت معقلا لتنظيم "داعش"، والتى ما زالت كنائسها ومبانيها تحمل آثار الصراع، إلى جانب مدينة أور مسقط رأس النبى إبراهيم. وتعد هذه هى الرحلة رقم 33 للبابا إلى خارج إيطاليا، وأكثرها خطورة.

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