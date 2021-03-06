الجيش اليمنى يحبط هجوما حوثيا على شمال مأرب

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، قالت الحكومة اليمنية، إن التجارب أثبتت أن الحوثيين لا يفهمون سوى لغة القوة. وقال وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى، إن جماعة الحوثى لن تنصاع لدعوات التهدئة إلا بضغط عسكرى وسياسى.

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