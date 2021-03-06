ممثلة الصحة العالمية : وضع "كورونا" يتحسن في روسيا وعمليات التلقيح تدعو للتفاؤل

أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية ميليتا فوينوفيتش، اليوم /السبت/، أن وضع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يتحسن في روسيا، كما أن عمليات التلقيح تدعو للتفاؤل .

وقالت فوينوفيتش - في تصريح لوكالة أنباء "تاس" الروسية- إنه "للأسبوع الثاني على التوالي تم تسجيل أقل من مليون إصابة في المنطقة الأوروبية، والتي تنتمي إليها روسيا، ويستمر انخفاض معدل انتقال العدوى لاتخاذ بعض الخطوات على صعيد خدمات الصحة العامة والتباعد الاجتماعي.

وحول توقعاتها بموعد عودة الحياة لطبيعتها في روسيا بالنظر إلى معدل التلقيح ضد كوفيد-19، قالت فوينوفيتش إنه في المرحلة الحالية من الصعب إجراء أي تكهنات، لكن عمليات التلقيح تدعو للتفاؤل خاصة وأن هناك 3 لقاحات روسية تم تسجيلها حتى الآن لدى منظمة الصحة العالمية.

وأكدت فوينوفيتش أن الحفاظ على ارتفاع معدلات التلقيح أمر أساسي، وحماية المجموعات الأكثر عرضة للإصابة واستمرار مراقبة تطبيق الإجراءات الوقائية"، لافتة إلى أنه من المهم أيضا مكافحة الشكوك حول التلقيح عن طريق تقديم معلومات مبنية على حقائق وخلفيات واقعية".

وعلى جانب آخر، أكدت فوينوفيتش أن منظمة الصحة العالمية ترحب وتدعم أي بحوث أو مبادرات لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد ضمن جهودها العالمية لمواجهة تفشي الفيروس.