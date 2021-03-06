إصابات في صفوف الجيش اللبناني .. ماذا يحدث؟

أفاد موقع "لبنان 24" نقلا عن مراسله بأنه تم اليوم استهداف آلية تابعة للجيش في منطقة الشراونة، خلال عملية مداهمة نفذها الجيش في بعلبك، حيث حصل تبادل لإطلاق النار مع مطلوبين.
وبحسب الموقع اللبناني؛ فقد أُصيب بنتيجة الاشتباك 12 عنصرًا من الجيش بشظايا قذيفة صاروخية، نُقلوا الى إحدى المستشفيات القريبة للمعالجة.
وبين الموقع ان جميع الإصابات جاءت طفيفة.
وكان الجيش اللبناني عبر تويتر قد أعلن في وقت سابق عن المداهمة حيث قال فيها : "عمليات دهم ينفدها الجيش في منطقة الشراونة --بعلبك وتبادل لاطلاق النار مع مطلوبين
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