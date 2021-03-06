دراسة: نسبة كبيرة من المتعافين من كورونا يعانون اضطرابات نفسية وعصبية

كشفت دراسة علمية جديدة عن أن نسبة كبيرة من الذين تعافوا من فيروس كورونا يعانون من اضطرابات نفسية وعصبية وإدراكية.
وأكد معدو الدراسة، وهم من جامعة (أوكسفورد بروكس) البريطانية أنه على المدى القصير عانى 95٪ من مرضى كورونا المستقرين سريريًا من اضطراب ما بعد الصدمة، في الوقت نفسه، عانى من 17 إلى 42٪ من المرضى من اضطرابات عاطفية، مثل الاكتئاب.
وأشار الباحثون - وفقا لوكالة أنباء (سبوتينك) - إلى أن "الاضطرابات المعرفية قصيرة المدى الرئيسية كانت نقص الانتباه (45٪) وضعف الذاكرة (13 إلى 28٪)".
كانت منظمة الصحة العالمية، قد ذكرت - في وقت سابق - أن فيروس كورونا سيخلف تداعيات نفسية أكبر مما سببته الحرب العالمية الثانية.
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جبريسوس أنه تم حتى الآن توزيع أكثر من 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا عبر منصة كوفاكس.
و(كوفاكس) هو برنامج لنقل لقاحات إلى البلدان الفقيرة والمتوسطة الدخل التي لا تمتلك القدرة على توقيع اتفاقيات ثنائية للشراء المسبق للقاح.
وأعلن مدير المنظمة أنّ فريق الخبراء الذي تم إرساله إلى ووهان في الصين، في يناير؛ للتحقيق في منشأ وباء كورونا، سيصدِر تقريره في الأسبوع الذي يبدأ في 15 مارس.. مشددا على أن العالم قد يواجه موجة ثالثة ورابعة من كورونا "إذا لم نكن حذرين".
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