يلتقيان الأمير محمد بن سلمان .. زيارة عاجلة لملك الأردن وولي عهد البحرين إلى السعودية

يزور كل من العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة المملكة العربية السعودية يوم الاثنين المقبل.
وأفادت صحيفة الرؤية الاماراتية ؛ بأن المسؤولين رفيعا المستوي سيلتقيان خلال الزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
كانت مصادر في العاصمة الرياض أفادت في تصريحات سابقة بأن العاهل الأردني وولي عهد البحرين سيلتقيان كل على حدة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
ومن المقرر أن يناقشا العديد من الموضوعات السياسية والاقتصادية وتعزيز التعاون بين بلدانهما والرياض إضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحة.
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