بابا الفاتيكان يحضر قداسا في كاتدرائية القديس يوسف ببغداد

وصل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى كاتدرائية القديس يوسف الكلدانية بالعاصمة العراقية بغداد، لحضور القداس الذي سيقام هناك.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس تحالف (عراقيون) عمار الحكيم ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وعدد من المسؤولين وصلوا لحضور القداس أيضا.

وكان المرجع الديني العراقي علي السيستاني قد استقبل، في منزله بالنجف اليوم، البابا فرنسيس، وتم اللقاء في أجواء مغلقة، ويأتي الاجتماع بين البابا والسيستاني في النجف في إطار جولة بابوية سريعة في العراق، وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها بابا للفاتيكان بمرجع شيعي أعلى.

وجاء في بيان صدر عن الفاتيكان حول الزيارة أن "البابا فرنسيس بحث مع السيستاني التعاون بين جميع الديانات والحوار من أجل خير العراق وخير المنطقة".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم، تسمية يوم السادس من شهر مارس من كل عام، يوما وطنيا للتسامح والتعايش في العراق، وقال الكاظمي - في تغريده له على تويتر "‏بمناسبة اللقاء التاريخي بين قطبي السلام والتسامح، سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، وقداسة البابا فرنسيس، ولقاء الأديان في مدينة أور التأريخية، نعلن عن تسمية يوم السادس من مارس من كل عام، يوما وطنيا للتسامح والتعايش في العراق".