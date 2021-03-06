وفاة رياضي سعودي أثناء مشاركته في بطولة دولية

وثق الدراج رياض الشمري، الذي توفي اليوم (السبت) في حـادث وقع له خلال مشاركته في رالي الشرقية تويوتا الدولي، لحظات ما قبل انطلاق السباق صباح اليوم.

وظهر الشمري في الفيديو وهو يشرح من مقر الصيانة الخاص بالسباق بعض التغيرات التي جرت على السباق في اليوم الثالث بسبب الأحوال الجوية.

وعبر الفيديو وجه الرياضي السعودي طلبا لوالدته بالدعاء له بالتوفيق.

كان الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية نعى الدرّاج السعودي رياض الشمري؛ الذي توفي إثر حادِث تعرض له خلال مشاركته في رالي الشرقية تويوتا الدولي.