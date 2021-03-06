وثق الدراج رياض الشمري، الذي توفي اليوم (السبت) في حـادث وقع له خلال مشاركته في رالي الشرقية تويوتا الدولي، لحظات ما قبل انطلاق السباق صباح اليوم.
وظهر الشمري في الفيديو وهو يشرح من مقر الصيانة الخاص بالسباق بعض التغيرات التي جرت على السباق في اليوم الثالث بسبب الأحوال الجوية.
وعبر الفيديو وجه الرياضي السعودي طلبا لوالدته بالدعاء له بالتوفيق.
كان الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية نعى الدرّاج السعودي رياض الشمري؛ الذي توفي إثر حادِث تعرض له خلال مشاركته في رالي الشرقية تويوتا الدولي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة رياضي سعودي أثناء مشاركته في بطولة دولية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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