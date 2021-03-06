فلسطين.. 2011 إصابة جديدة بكورونا و19 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 2011 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.
كما سجلت الصحة الفلسطينية 19 حالة وفاة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية 16 منهم في الضفة الغربية فيما تم تسجيل حالتي وفاة في مدينة القدس، وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة.
رصدت الصحة الفلسطينية تعافي 1430 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
لفتت وزيرة الصحة إلى وجود 146 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 38 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، مبينة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.7%، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات.
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