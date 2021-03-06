زيدان يزف الخبر السعيد عشية "مباراة الموسم"             

في تصريح يهم الملايين من عشاق الفريق الملكي، أكد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أن مواطنه المهاجم كريم بنزيمة سيكون جاهزًا لديربي العاصمة المرتقب، الأحد، ضد مضيفه وجاره أتلتيكو المتصدر، في قمة المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الاسباني في كرة القدم.

وغاب بنزيمة عن المباريات الثلاث الاخيرة للنادي الملكي بسبب إصابة في الفخذ، إلا أن مدربه أكد أنه سيكون حاضرًا للمواجهة على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، لكن من دون أن يحدد ما إذا كان سيشارك أساسيًا.

وقال خلال المؤتمر الصحفي على هامش اللقاء "نحن سعداء جدًا لرؤيته معنا مجددًا. سيكون معنا وسنرى كيف ستسير الامور غدًا".

وتدرب بنزيمة يومي الخميس والجمعة ليكون جاهزًا للمباراة التي قد تكون مصيرية في إبقاء ريال مدريد على آماله بالاحتفاظ باللقب.

وسجل الفرنسي 12 هدفًا في الليغا هذا الموسم، ويحتل فريقه المركز الثالث في الترتيب متساويًا بالرصيد ذاته مع غريمه الأزلي برشلونة الثاني (53 نقطة)، ويتخلفان بفارق خمس نقاط عن أتلتيكو، الذي يملك أيضًا مباراة مؤجلة.

وأكد زيدان على "أننا لن نقوم بأي مخاطرة. إذا كانت هناك شكوك (حيال جاهزيته)، فأنا لا أحب ذلك، لأن من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الأضرار، وعلى اللاعبين الذين سيخوضون المباراة أن يكونوا جاهزين بنسبة مئة في المئة".

وفشل ريال مدريد في هز الشباك أكثر من مرة واحدة في مبارياته الثلاث الأخيرة بغياب بنزيمة، آخرها التعادل 1-1 مع ريال سوسييداد، الاثنين، في المرحلة السابقة.

وتابع "زيزو"، الجزائري الأصل على غرار مواطنه بنزيمة "نحن نعرف جيدًا من هو كريم، الأمر لا يتعلق فقط بالأهداف. كريم نقطة محورية أساسية في نظامنا، لا سيما عندما تكون الكرة في حوزتنا".

وأكد الدولي الفرنسي السابق على أنه "مهما يحصل غدًا، سنبقى في المنافسة على اللقب"، على حد تعبيره.

ويستمر غياب القائد سيرخيو راموس بسبب إصابة في الركبة، فيما يغيب المهاجم الدومينيكاني ماريانو دياس بسبب إصابة في الحوض.

كما لا يزال البلجيكي إدين هازارد في مرحلة التعافي بعد إصابة في فخذه، وعلّق زيدان "لم تكن هناك انتكاسة ولكن نريد إدين جاهزًا بنسبة مئة في المئة عندما يعود".