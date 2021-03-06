الشرطة الأرمينية تشدد الإجراءات الأمنية حول مقر إقامة رئيس البلاد

وتوجه المتظاهرون إلى المقر الرئاسى كما ساروا أمام مقر إقامة رئيس الوزراء نيكول باشينيان مرددين شعارات هجومية، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.
واندلعت أزمة سياسية مؤخرا فى يريفان بعد تصريحات باشينيان عن منظومة "إسكندر" الروسية، حيث سخر نائب رئيس هيئة الأركان العامة الأرمينية، وفقًا لتقارير إعلامية، من رئيس الوزراء، ما أدى إلى إقالته.
وبعد ذلك تم اقتراح استقالة رئيس الأركان العامة، وأصدرت القوات المسلحة الأرمينية، صباح الخميس، بيانا يطالب باستقالة باشينيان نفسه.
واعتبر رئيس الوزراء ذلك محاولة انقلاب، ودعا أنصاره إلى النزول إلى الشوارع، وفى غضون ذلك، نصبت المعارضة حواجز وأقامت خياما بالقرب من البرلمان، للإعراب عن عدم استعدادها للتفاوض مع السلطات، ومطالبة باستقالة رئيس الوزراء.
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