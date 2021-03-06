بعد إصابة مساعده بكورونا.. بوتين يرفض الخضوع للحجر الصحى 

جدة - نرمين السيد - وأوضح المتحدث الرسمى باسم الكرملين دميترى بيسكوف، اليوم السبت، أن إصابة أوريشكين لا تشكل تهديدًا على صحة الرئيس الروسى، وقال: "بوتين لم يلتق مساعده فى الآونة الأخيرة وليس هناك حاجة لدخول الرئيس الحجر الصحى".
وأعلن رئيس الوزراء الروسى، ميخائيل ميشوستين، عن تشخيص إصابة، مكسيم أوريشكين، مساعد الرئيس فلاديمير بوتين، بفيروس كورونا المستجد.
وسبق أن أصيب عدد من كبار المسؤولين فى روسيا، على رأسهم رئيس الحكومة ميشوستين نفسه، بالفيروس التاجى الذى يسبب مرض "كوفيد-19".
ولم يخضع الرئيس الروسى بوتين حتى الآن للتطعيم ضد كورونا.
وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا فى روسيا، اليوم السبت، تسجيل 11.022 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالى منذ بداية الجائحة 4.312.181 إصابة، وتم تسجيل 441 حالات وفاة ليصبح إجمالى الوفيات 88.726 شخصا.
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