فرنسا تعيد إجراءات الإغلاق شمال البلاد للسيطرة على كورونا

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستيكس، قد حذر، قبل نحو أسبوع، من خروج فيروس كورونا عن السيطرة، لافتًا إلى أن الحكومة قد تضطر لإعلان إغلاق ثالث بسبب الجائحة.
وقال كاستيكس خلال مؤتمر صحفى أسبوعى فى باريس: إن "الفيروس فى ازدياد فى فرنسا كما هو الأمر فى كل أنحاء أوروبا تقريبًا"، داعيًا إلى ضرورة بذل كل ما هو ممكن لوقف إغلاق وطنى ثالث.
وأشار رئيس الوزراء الفرنسى إلى أن "المصابين بالسلالة البريطانية المتحورة من الفيروس، يمثلون نحو نصف الإصابات فى البلاد"، مضيفًا أن "الإغلاق أداة علينا اللجوء إليها عندما لا نستطيع فعل شىء آخر".
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