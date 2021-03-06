أفادت صحيفة الأنباء الكويتية بأن الدفعة الثانية من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد وصل الكويت عصر اليوم ، لاستكمال حملة التطعيم، وسيتم نقلها الى مركز الكويت للتطعيم. ونقلت الصحيفة عن مصادر صحية مطلعة قولها انه يتم التنسيق حاليا لوصول دفعة جديدة من لقاح استرازينيكا خلال الشهر الجاري. وعن لقاح جونسون آند جونسون الذي تم الموافقة على ترخيصه للاستخدام الطارئ من قبل منظمة الغذاء والدواء الأمريكية، فقد بينت المصادر انه سيدرج على جدول لجنة اللقاحات قريبا. وأشارت المصادر الي انه سيتم وضع اللقاح قيد الدراسة لبحث امكانية ترخيصه للاستخدام الطارئ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصول الدفعة الثانية من لقاح فايزر إلى الكويت للتطعيم ضد كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.