إعلان يثير الجدل في البحرين

أفادت صحيفة الوطن البحرينية؛ بقيام أحد المقاهي في المحافظة الجنوبية بالمملكة البحرينية الإعلان عن بدء توفير الجرعات المناسبة للكبار في المقهى.
وقالت الصحيفة؛ إن المقهى بنشر خبر توفير عبوات "رضاع الكبير"، حتى توالت التعليقات بين السخرية والترحيب والاستنكار، ووصف الشباب الفكرة بالمبتكرة وقرروا تجربتها.
فيما سخرت فتيات من تعليقات الرجال على الترحيب بالمنتج الجديد، واستنكرته مجموعة أخرى، واصفة الأمر بالمسيء والذي يفقد الرجال أو الفتيات رصانتهم عند استخدام رضاعة الأطفال في مكان عام.
وتفاديا لمزيد من التعليقات غير المرغوبة على العرض الجديد، أعلن الكافيه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص ينشر تعليقا فيه إساءة للمقهى أو أصحابه.
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