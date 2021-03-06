الكويت.. قرار عاجل من وزارة التربية بشأن العملية التعليمية

أصدر وكيل وزارة التربية بدولة الكويت فيصل المقصيد قرارا عاجلا بشأن ضوابط الدوام المدرسي خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020 - 2021 للعاملين في المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة والتعليم الديني والتعليم الخاص (المدارس الأهلية).

وذكر وزير التربية الكويتي في قراره انه بناء على قرار مجلس الوزراء بالحظر الجزئي اعتبارًا من غد الأحد، سيكون دوام العاملين في مدارس المرحلة الثانوية من الساعة 9.30 صباحًا وحتى الساعة 2.30 ظهرًا، والمرحلة المتوسطة من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 1 ظهرًا، ومرحلة رياض الأطفال من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا بحسب صحيفة الراي الكويتية.

‏وفيما يخص العاملين في المرحلة الابتدائية، فقد نص القرار علي ان يتم تقسيم العمل على فترتين، الصباحية من الساعة 8 صباحًا وحتى 1 ظهرًا، وتشمل الإدارات المدرسية (مدير - مدير مساعد - الهيئة الإدارية والمعاونة).

وأشار القرار إلى أنه سيتم تقسيم العمل بينهم بالتناوب بما لا يتعدى نسبة 30 في المئة وفقًا لقرارات ‏الخدمة المدنية.

وتابع القرار : ‏أما الفترة المسائية من الساعة 2.45 ظهرًا وحتى 5.45 مساء وتشمل أعضاء الهيئة التعليمية (معلم - مشرف مادة - رئيس قسم - موجه فني) يكون دوامهم عن بُعد (online) ولا يتطلب الحضور بمركز العمل.

‏وفيما يخص مراكز محو الأمية وتعليم الكبار، فقد بين قرار وزارة التربية أن يكون الدوام ‏عن بُعد (online) من المنزل ولا يتطلب الحضور بمركز العمل للهيئتين (التعليمية والإدارية والمعاونة) وفق المواعيد المقررة من قبل التعليم العام.

‏ويطبق ما ورد في دليل سياسات وإجراءات والقواعد التدريجية للعمل في الجهات الحكومية ويعمل بهذه النشرة من تاريخه، ويتم التعديل عليها وفقًا للمستجدات التي تطرأ في هذا الشأن.