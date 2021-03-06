9 مارس .. عودة العمل للقنصلية التونسية بميونخ

كشفت القنصلية التونسية بالعاصمة الألمانية ميونخ اليوم السبت عن موعد استئناف انشطتها بعد الإغلاق الذي جاء نتيجة إصابة بعض اعضائها بفيروس كورونا المستجد .

وذكرت السفارة في بيان لها أنه سيتم استئناف العمل بمكاتبها يوم الثلاثاء 9 مارس وذلك إثر استكمال كافة الاجراءات الوقائية اللازمة عقب تسجيل إصابة عدد من الأعوان بفيروس كورونا.

وكانت قنصلية الجمهورية التونسية بميونخ، في الثاني من مارس الجاري أعلنت عن غلق مكاتبها؛ بسبب فيروس كورونا المستجدّ.

ذكرت القنصلية، في بيان لها اليوم، أن هذا القرار جاء بعد تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا لدى عدد من العاملين في القنصلية.