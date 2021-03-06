40 وفاة و 5733 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

دوت الخليج :- سجلت 5733 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 4833 وفاة و413350 إصابة.

ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، فقد توزعت الإصابات كالآتي:

– (3040) في محافظة العاصمة عمّان.

– (681) في محافظة الزرقاء.

– (611) في محافظة البلقاء.

– (491) في محافظة إربد، منها (26) في الرمثا.

– (214) في محافظة مأدبا.

– (193) في محافظة جرش.

– (106) في محافظة العقبة.

– (103) في محافظة الكرك.

– (97) في محافظة عجلون.

– (76) في محافظة المفرق.

– (65) في محافظة الطفيلة.

– (56) في محافظة معان.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (372) حالة، فيما غادرت (181) حالة.

– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1884) حالة.

– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (1439) بنسبة إشغال (32%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (377) بنسبة إشغال (37%).

– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (173) بنسبة إشغال (18%).

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (867) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (356,648) حالة.

– تمّ إجراء (43,459) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (4,761,823) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (13.19%).