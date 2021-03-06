جدة - نرمين السيد - نقل موقع "سكاى نيوز" عن المنسقية الإعلامية، لزيارة بابا الفاتيكان فرانسيس لعاصمة إقليم كردستان العراق أربيل، والتى ستتم يوم غد الأحد، أنه تم إجراء تعديل وإضافة، فى جدول برنامج زيارته لأربيل.





وقال المنسق الإعلامى للزيارة البابوية لإقليم كردستان العراق، زين أنور، إن فحوى التعديل والإضافة فى جدول الزيارة هو: "قيام البابا فرنسيس بزيارة ناحية عنكاوا المسيحية فى أربيل، بعد انتهاء مراسيم الاستقبال الرسمية فى مطار أربيل الدولى، لتناول وجبة الغداء مع السادة الأساقفة، وحيث سيتجول بعدها فى أحد شوارع عنكاوا الرئيسية، للقاء سكانها، وتحية الناس، الذين سيحتشدون للقاء قداسته عن كثب، ممن ينتظرون هذه اللحظة التاريخية. وبحسب "سكاى نيوز"، فإن عنكاوا وإن كانت ناحية إداريا، إلا أنها تكاد تبدو حيا من أحياء العاصمة أربيل، نتيجة التداخل والتطور العمرانيين، فضلا عن أنها تمثل، مركزا تجاريا وسياحيا ودبلوماسيا مرموقا، فى عاصمة الإقليم، حيث تحتضن كبريات الشركات، والقنصليات والبعثات الدبلوماسية، وتمتاز بمرافقها السياحية والخدمية الواسعة، والمتعددة، من فنادق ومطاعم ومولات وأسواق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عنكاوا.. زيارة مرتقبة لبابا الفاتيكان فى أربيل غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.