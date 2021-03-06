جونز هوبكنز: ارتفاع إصابات كورونا حول العالم لأكثر من 116 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم إلى 116 مليوناً و208 آلاف و517 حالة.





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