احتجاجات للمطالبة بإطلاق سراح معتقلى التظاهرات فى تونس

جدة - نرمين السيد - وتجمع المحتجون فى شارع الحبيب بورقيبة ورددوا شعارات "متمسكون بسراح الموقوفين" و"أطلقوا سراح أولاد الشعب" و"الحرية لرانية" حاملين صورا لها، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.
وقال زياد لخضر القيادى فى حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد "الوطد" لرئيس الحكومة "ستبقى الايقافات فى صفوف الشباب وصمة عار فى تاريخك؛ لأنها لن تحدث طيلة عشر سنوات وحدثت فى فترة توليك وزارة الداخلية بالنيابة وهذا دليل على تدهور الحريات فى تونس".
وأضاف لخضر أن البلاد اليوم فى وضع خطير ولا يمكن أن يكون الحوار مطية للتغطية على مطالب الشعب.
وكانت مجموعة من الأحزاب المعارضة ومنظمات من المجتمع المدنى، دعت إلى هذه التظاهرة التى جاءت للتنديد أيضاً بتدهور الوضعين الاقتصادى والاجتماعى.
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