متظاهرون فى قبرص يطالبون بسحب أغنية تدعو لعبادة الشيطان

جدة - نرمين السيد - وتجمع عشرات القبارصة، اليوم السبت، خارج مبنى هيئة الإذاعة الحكومية القبرصية مطالبين بسحب الأغنية المثيرة للجدل والتى تحمل عنوان "إل ديابلو" وهى كلمة إسبانية تعنى "الشيطان".

ويقول المحتجون إن الأغنية تروج لعبادة الشيطان، بحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

وأفادت الوكالة بأن بعض المتظاهرين، وبينهم عائلات، رفعوا لافتات كتب عليها باليونانية عبارات مثل "نحن نتظاهر سلميا، لا لإل ديابلو (لا للشيطان)".

وتصر هيئة الإذاعة القبرصية ومطرب الأغنية على أنه تم تفسيرها بشكل خاطئ وأن الأغنية تدور فى الواقع حول علاقة مسيئة بين حبيبين.

وتأتى هذه الاحتجاجات بعد عدة أيام من مطالبة الكنيسة الأرثوذكسية النافذة بسحب الأغنية، التى قالت إنها تسخر من الأسس الأخلاقية للبلاد من خلال الدعوة إلى "استسلامنا للشيطان والترويج لعبادته"، وفقا للوكالة.