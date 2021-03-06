زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر يضرب ساحل أرخبيل كرماديك في نيوزيلندا

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم /السبت/ أن زلزالا بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب ساحل أرخبيل كرماديك في نيوزيلندا.
وذكرت وكالة سبوتنيك الروسي أنه تم تسجيل الزلزال في الساعة 12:05 بالتوقيت العالمي على عمق 10 كيلومترا.. كما تم تسجيل عدد من الزلازل بدرجات تفاوتت بين 4.9 إلى 6.2 درجة خلال النهار.
وأعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ أمس أن زلزالا بقوة 7.3 درجة ضرب شرقي السواحل النيوزلندية.
ووجهت الوكالة تحذيرا إلى المواطنين القاطنين على السواحل الشرقية من الجزيرة، وأكدت إمكانية حدوث تسونامي، وطالبتهم بمغادرة منازلهم في حال شعورهم بأي اهتزازات زلزالية.
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