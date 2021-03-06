بقيمة 1.9 تريليون دولار.. مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر مشروع قانون إغاثة كورونا

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بشكل نهائي على مشروع حزمة التحفيز الاقتصادي بقيمة 1.9 تريليون دولار.

ومرر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون إغاثة كورونا، بعد ضغط من الديمقراطيين الذين يهيمنون على المجلس، عقب محاولة لإقرار أكبر حزمة تحفيزية على الإطلاق.

وتصدى الديمقراطيون لمحاولات أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لإجراء تعديلات على مشروع القانون، والذي سيجري التصويت عليه نهائيا في مجلس النواب، قبل إرساله إلى مكتب الرئيس جو بايدن.

وسبق أن رفض المجلس بندا مهما في الخطة يتعلق بمضاعفة الحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة إلى 15 دولارا للساعة.

وكانت لجنة الميزانية بمجلس النواب الأمريكي وافقت الشهر الماضي، على مشروع قانون يسانده الرئيس جو بايدن، بقيمة 1.9 تريليون دولار، يتضمن مساعدات لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا.