جونز هوبكنز: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من ١١٦ مليون حالة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) حول العالم إلى ١١٦ مليونًا و٢٠٨ آلاف و٥١٧ حالة. وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم السبت - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفعت إلى مليونين و٥٨٢ ألفا و٥٥٥ حالة.

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