ترامب يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى الحزب الجمهوري بسبب التبرعات

طالب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم السبت، أجهزة الحزب الجمهوري، بالتوقف عن استخدام اسمه لجمع التبرعات للحزب .

ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن مصدرين مطلعين، تأكيدهما أن محامي الرئيس السابق، أرسلوا خطابات إلى اللجنة الوطنية الجمهورية، واللجنة الوطنية الجمهورية لمجلس الشيوخ، واللجنة الوطنية الجمهورية للكونجرس، بالتوقف والكف عن استخدام اسم الرئيس السابق لجمع التبرعات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الثلاث لجان بالحزب استخدمت مؤخرًا اسم الرئيس لجمع التبرعات.

ولطالما اشتهر ترامب بخبرته التسويقية من حياته المهنية الطويلة في مجال العقارات، حتى أثناء وجوده في منصب الرئيس، حيث استخدم المشرعون الجمهوريون وأجهزة الحزب اسمه لإفادة أنفسهم والمرشحين الآخرين.

وقال أحد مستشاري ترامب لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية: الرئيس بايدن لا يزال ملتزمًا بدعم الحزب الجمهوري، ولكن هذا لا يمنح أي شخص سواء كان صديقًا أو عدوًا الإذن لاستخدام اسمه دون موافقة أو تصريح".