الولايات المتحدة تهنئ العراق على زيارة البابا فرنسيس التاريخية

هنأت الولايات المتحدة الأمريكية، العراق حكومةً وشعبًا على زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، التاريخية.
وذكرت السفارة الأمريكية ببغداد - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - "تشرف السفير تولر بأن يكون من بين أولئك الذين رحبوا بقداسة البابا فرانسيس في حفل الاستقبال الرئاسي.. تُهنئ الولايات المتحدة العراقَ حكومةً وشعبًا على استضافة البابا والوفد المرافق له".
وأكدت السفارة أن هذه الزيارة التاريخية سوف تسلط الضوء على أهمية العراق.
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