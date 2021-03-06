أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل يحيى الكحلاني

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل يحيى الكحلانيبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة عضو مجلس الشورى النقابي المناضل يحيى محمد علي الكحلاني عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والعمل النقابي العمالي.

ونوه الشيخ صادق بالمسيرة الوطنية للفقيد الكحلاني الذي بدأ حياته في مصنع الغزل والنسيج عام 1967م، وتم انتخابه عام 1988م أميناً عاماً للنقابات العامة للغزل والنسيج، كما التحق بنقابة عمال الجمهورية عندما عُقد المؤتمر الثاني لنقابة عمال اليمن عام 1988م وانتخابه عضواً بالمجلس الأعلى لنقابات عمال وموظفي الجمهورية.

وأشار أبوراس إلى أن الفقيد الراحل كان مثالاً للسياسي الحصيف والمثقف الحكيم الذي آثر وطنه ومصالحه العليا الأولوية في مختلف المناصب التي تقلدها وآخرها عضواً بمجلس الشورى، كما كان أحد قيادات المؤتمر الشعبي العام والذي اسهم في تطوير العمل التنظيمي والسياسي بكل جهد ومثابرة وإخلاص.

واعتبر الشيخ صادق رحيله خسارة للوطن الذي هو أحوج ما يكون في هذا الظرف الاستثنائي للرجال المخلصين والغيورين والمدافعين عن حقه في الحياة الكريمة دونما هيمنة أو وصاية لأحد عليه.

وعبر رئيس المؤتمر باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء المؤتمر الشعبي العام عن احر التعازي واصدق المواساة لنجل الفقيد فضل يحيى محمد الكحلاني واخوانه وكافة آل الكحلاني وزملائه في مجلس الشورى بهذا المصاب.. سائلاً المولى الكريم الرحيم سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنآ إليه راجعون “.