أخبار اليمن : خروقات قوى العدوان بلغت 109 خلال 24 ساعة

خروقات قوى العدوان بلغت 109 خلال 24 ساعة
رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 109 خروقات لقوى العدوان في محافظة الحديدة.
وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات محاولة تسلل في التحيتا و13 خرقاً بقصف مدفعي و78 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت 4 غارات لطيران تجسسي على التحيتا وحيس وتحليق عشر طائرات تجسسية في أجواء كيلو16 والفازة وحيس والتحيتا والجبلية.
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