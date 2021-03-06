جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، مساء اليوم السبت، إن تمرير الكونجرس الأمريكى، خطة الإنقاذ سيساهم فى تغيير حياة الأمريكيين للأفضل، مشيرا إلى أن خطة الإنقاذ الاقتصادى ستوفر نحو 6 ملايين وظيفة.





وحسبما أفادت قناة "العربية"، أوضح بايدن أن خطة إنقاذ الاقتصاد ستستخدم فى تسريع صناعة وتوزيع اللقاحات المضادة لكورونا، كما تساهم فى مكافحة فيروس كورونا. وشكر بايدن، أعضاء الكونجرس الأمريكى، الذين أقروا خطة الإنقاذ الاقتصادى، مؤكدا "اتخذنا خطوات عملاقة لتنفيذ ما وعدنا به الأمريكيين". وأقر مجلس الشيوخ الأمريكى، اليوم السبت، خطة الرئيس جو بايدن للإغاثة من فيروس كورونا البالغة 1.9 تريليون دولار، وأحالها إلى مجلس النواب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن : خطة الإنقاذ الاقتصادى ستوفر نحو 6 ملايين وظيفة فى أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.