مظاهرات فى تايلاند احتجاجا على قانون ذم الذات الملكية

جدة - نرمين السيد - يذكر أن المتظاهرين جزء من حركة يقودها الشباب انطلقت الصيف الماضى، داعية إلى إصلاح شامل لحكومة رئيس الوزراء برايوت تشان وإلغاء دستور البلاد. وطالب المحتجون -وفقا لقناة فرانس 24- بإلغاء قانون "ذم الذات الملكية" الذى يحمى الملك ماها فاجيرالونجكورن والعائلة المالكة من التشهير، ويفرض عقوبات تصل إلى 15 عاما لكل تهمة. وتم تفسير القانون على نطاق واسع ليشمل أى موقف يُنظر إليه على أنه سلبى تجاه أفراد العائلة المالكة. وقام بعض المتظاهرين بتكديس القمامة وإضرام النار فيها تحت صورة للملك، بينما رفع آخرون ملصقات تصور نشطاء بارزين خلف القضبان بتهم ازدراء الذات الملكية. وفقدت الحركة المؤيدة للديمقراطية فى تايلاند زخمها فى الأشهر الأخيرة، لكن سجن العديد من النشطاء البارزين الشهر الماضى دفع الكثيرين إلى العودة إلى الشوارع.

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