الشيوخ الأمريكى يقر خطة بايدن للإغاثة من كورونا ويحيلها للنواب

جدة - نرمين السيد - وجاء ذلك بعد جلسة ماراثونية من المناقشات والتفاوض ومقترحات التعديل، من أجل إقرار واحدة من أكبر الحزم التشريعية فى تاريخ الولايات المتحدة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

يذكر أن مقترح حزمة الإغاثة الحالى يبلغ 1.9 تريليون دولار ويتضمن شيكات تحفيزية بقيمة 1.400 دولار، أى أنه أعلى من 600 دولار و1.200 دولار المتضمنة فى سندات التحفيز السابقة، غير أنه يشمل سقوفا أكثر صرامة تحد من الفئات التى ستستفيد من الصكوك.

وسيكون الأفراد الذين يصل دخلهم إلى 75.000 دولار سنويا مؤهلين للحصول على صك الإغاثة الكامل، فى حين أن أولئك الذين يكسبون ما بين 80 ألف دولار و100 ألف دولار لن يحصلوا على أموال، وهو ما لم يحدث فى ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.