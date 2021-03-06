فيديو.. سيارة تدهس متظاهرين فى لبنان

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، فإن قوى الأمن اللبنانية اعتقلت سائق السيارة بعد الواقعة، ولم ترد المزيد من التفاصيل عن هويته.

ويأتى هذا فى الوقت الذى تشهد فيه شوارع لبنان احتجاجات على سوء الأوضاع المعيشية فى ظل التدهور الحاد للاقتصاد، وتواصل العملة الوطنية اللبنانية انهيارها مقابل الدولار، لتتجاوز عتبة العشرة آلاف ومئة ليرة، مقابل كل دولار أمريكى.

ويقطع محتجون الطرق فى معظم المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب، مرورا بالبقاع وجبل لبنان.

ويستخدم المحتجون الإطارات المطاطية ومستوعبات النفايات لقطع الطرق كل ليلة، وأخذت التظاهرات منحى تصعيديا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد تداول دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعى للنزول إلى الشوارع بكثافة السبت.