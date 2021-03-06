أمين الأمم المتحدة يؤكد الالتزام بالعمل لصالح الشعب السوري

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الالتزام القوي بالعمل لصالح الشعب السوري والتعاون مع الحكومة السورية. جاء خلال تسلم جوتيريش وثيقة اعتماد السفير بسام صباغ مندوبا دائما جديدا لسوريا لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السورية. وعبر الأمين العام للأمم المتحدة عن مشاعره العميقة التي يكنها للشعب السوري.. مشيدًا بتاريخه وثقافته وما يتمتع به من كرم الضيافة الذي لمسه عن قرب خلال فترة عمله السابق كمفوض للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

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