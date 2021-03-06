مصر تدين العملية الإرهابية الآثمة بمقديشيو

أدانت جمهورية مصر العربية اليوم السبت العملية الإرهابية الآثمة التي شهدتها العاصمة الصومالية مقديشو مساء أمس، مسفرةً عن عشرات الضحايا والمصابين.
وأعربت مصر - فى بيان لوزارة الخارجية - عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر الضحايا الأبرياء متمنيةً سرعة الشفاء للمصابين.
وأكدت مصر على وقوفها جنبًا إلى جنب بجوار جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وتضامنها معها في جهودها لمكافحة الإرهاب والعنف والتطرف من أجل استعادة الأمن والاستقرار في الصومال.
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