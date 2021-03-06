قرار عاجل من الكويت بشأن إغلاق الحدائق العامة

أعلنت الحكومة الكويتية فتح الحدائق العامة، اعتبارا من غد الأحد، للمشاة فقط، ي خطوة تشكل تراجعا عن التشدد في قرار مجلس الوزراء الخميس الماضي، بشأن إغلاق الحدائق العامة والمتنزهات أمام الجمهور.
وقال مركز التواصل الحكومي في الكويت، إنه سيتم فتح الحدائق العامة للمشاة فقط خارج وقت الحظر من الساعة 5 صباحًا حتى الساعة 5 مساء، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.
وأكد المركز في تغريدة على "تويتر" أن الحدائق العامة ستفتح خارج وقت الحظر، على أن يسمح للمشاة فقط بممارسة الرياضة فيها، مع استمرار إغلاق أماكن الجلوس لمنع التجمعات.
وكانت الحكومة الكويتية أعلنت فرض حظر تجول جزئي، يبدأ من غد الأحد، ويستمر إلى 8 أبريل المقبل، حيث ستكون ساعات الحظر من الخامسة مساءً حتى الخامسة صباحا.
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