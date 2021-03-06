الأمير عبد الله بن مساعد يقترب من الاستحواذ على نادٍ أوروبي جديد

أكد الأمير السعودي عبدالله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، أن مجموعته "يونايتد وورلد" اقتربت من الاستحواذ على نادي شاتورو الفرنسي.
وقال بن ساعد المالك الحالي لنادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" إنهم مهتمون منذ فترة بنادي شاتورو، ودخلوا في مفاوضات لإنهاء الصفقة.
وتابع المدير الأسبق للهيئة العامة للرياضة السعودية "أبلغني الرئيس التنفيذي للمجموعة عبدالله الغامدي أن الإعلان عن الصفقة سيكون قريبا".
ويمتلك الأمير بن مساعد بجانب نادي شيفيلد الإنجليزي، نادي "الهلال يونايتد" الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإماراتي.
وفي 2018، أعلن الأمير عبدالله بن مساعد أنه أصبح مالكًا لنادي بيرشوت البلجيكي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية.
ويلعب شاتورو في دوري الدرجة الثانية بفرنسا، ويحتل المركز الـ20 والأخير، فيما تم تأسيس النادي العريق عام 1883.
المركز الـ20 والأخير في جدول الدوري الفرنسي (الدرجة الثانية) برصيد 18 نقطة بعد 28 جولة، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 6، وخسر في 18 مواجهة.
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