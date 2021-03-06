7 إصابات بين المتظاهرين بحادث دهس في لبنان

أفاد موقع كتائب اللبناني بقيام أحد اللبنانين بإجتياح مجموعة من المحتجين الذين كانوا يقطعون الطريق في الشويفات بسيارته ما ادى الى إشكال كبير.
وذكر الموقع اللبناني ان الحادث تسبب في سقوط اكثر من سبعة الجرحى توزّعوا على مستشفيات المنطقة.
وقال الموقع أيضا" هجم المتظاهرون على السيارة وقاموا بتحطيمها؛ وفيما يتعلق باطلاق النار الذي سمع بالتزامن مع الاشكال فسببه وصول جنازة الى صحراء الشويفات بحسب المعلومات.
وبين الموقع اللبناني انه تمّ القاء القبض على السائق.
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