بايدن: خطة إنعاش الاقتصاد توفر 6 ملايين وظيفة وتسرع وتيرة توزيع اللقاحات

قال الرئيس الأمريكي جو بايد إن خطة التحفيز الاقتصادي ستنقذ الكثير من الموظفين ومن هؤلاء الذين فقدوا وظائفهم، مؤكدا أن إدارته تعمل على تعزيز تطوير وصناعة وتوزيع اللقاحات لتشمل جميع الأمريكيين.
وأضاف بايدن في كلمة عقب إقرار مجلس الشيوخ مشروع حزمة التحفيز الاقتصادي بقيمة 1.9 تريليون دولار، أن فيروس كورونا أودى بحياة أكثر من 500 ألف أمريكي، وترك ملايين الناس عاطلين عن العمل.
وتابع الرئيس الأمريكي "خطة إنقاذ الاقتصاد ستستخدم في تسريع صناعة وتوزيع اللقاحات"، مضيفا "اتخذنا خطوات كبيرة لتنفيذ ما وعدنا الأمريكيين به".
وأشار بايدن إلى أن نحو 11 مليون طفل يعانون من نقص الأغذية وملايين الأشخاص يقفون في طوابير للحصول على مخصصاتهم الغذائية.
وأوضح أن خطة التحفيز الاقتصادية ستخلق نحو 6 ملايين وظيفة للأمريكيين.
وأشاد الرئيس الأمريكي بإقرار مجلس الشيوخ الأمريكي لمشروع القانون، مؤكدا أنه سيوقع خطة الإنقاذ الاقتصادي بعد تمريرها من مجلس النواب مباشرة.
ومرر مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم السبت، مشروع قانون إغاثة كورونا، بعد ضغط من الديمقراطيين، ومن المقرر التصويت عليه نهائيا في مجلس النواب، قبل إرساله إلى مكتب الرئيس جو بايدن.
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