العراق.. إحباط عملية إرهابية في غرب الأنبار

أفادت قناة الغدير العراقية باحباط عملية إرهابية في قضاء عنه غرب الانبار
وأشارت مصادر أمنية الي ان القوات الامنية نفذت حملة دهم وتفتيش في قضاء عنه غرب الانبار، على خلفية معلومات تحدثت عن دخول أحد الارهابيين للقيام بعمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمدنيين “، مضيفا أن “العملية اسفرت عن اعتقال الإرهابي”.
وأوضحت المصادر بحسب ماذكر موقع المحور اليوم ان المعتقل شارك بعمليات استهداف القوات الامنية ابان سيطرة داعش الاجرامي على مساحات واسعة من مدن الانبار.
وبين أن القوات الامنية نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه.
يشار الى ان القوات الامنية تقوم بعمليات استباقية تستهدف مناطق اختباء بقايا خلايا ارهابي داعش في عموم مدن الانبار.
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