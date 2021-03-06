إغلاق العيادات في عدد من مستشفيات الصحة بـ الأردن.. اعرف السبب

أصدر وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات قرارا عاجلا بشأن عدد من مستشفيات المملكة، نظرا للوضع الوبائي وارتفاع حالات الإصابات بفيروس كورونا.

ونص القرار الذي نقله موقع جو 24 الأردني؛ علي إغلاق العيادات الخارجيه في عدد من مستشفيات وزارة الصحة الرئيسية وإلغاء العمليات المبرمجة فيها اعتبارا من يوم غد الاحد الموافق ٧ مارش الجاري.

وافاد القرار بأنه تم تحديد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة في كل من العاصمة عمان (مستشفى البشير ومستشفى جميل لتوتنجي) والسلطة (مستشفى السلط الجديد والمستشفى الحسين) والزرقاء (مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد ومستشفى الأمير فيصل) ومستشفى (النديم) في محافظة مادبا، ويتم استئناف القرار أو تعديله وذلك حسب الوضع الوبائي.

ونوه القرار الى ان الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين ستقتصر على استقبال الحالات الطارئة وصرف الأدوية الشهريه للأمراض المزمنه فقط.

كما وجهت وزراة الصحة نداء للجميع بحسن التعاون وتفهم الوضع الوبائي الذي يتطلب الحرص، وذلك للمصلحه العامه.