زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب سواحل نيوزيلندا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك"، تم تسجيل الزلزال فى الساعة 12:05 بالتوقيت العالمى على عمق 10 كيلومترا.
كما تم تسجيل عدد من الزلازل بدرجات تفاوتت بين 4.9 إلى 6.2 درجة خلال النهار.
وأعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ أمس الجمعة، أن زلزالا بقوة 7.3 درجة ضرب شرقى السواحل النيوزلندية.
ووجهت الوكالة تحذيرا إلى المواطنين القاطنين على السواحل الشرقية من الجزيرة، وأكدت إمكانية حدوث تسونامى، وطالبتهم بمغادرة منازلهم فى حال شعورهم بأى اهتزازات زلزالية.
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